Непомнящий — о победе на турнире претендентов: эмоций не так много
- Gettyimages.ru
«Эмоций не так много. Было приятно выиграть такую неясную и сложную партию, но это всего лишь второй тур. Хотя выиграть, конечно, лучше, чем сыграть вничью», — сказал он на пресс-конференции.
Россиянин оказался сильнее француза Алирезы Фируджи. Действовавший белыми фигурами Непомнящий завершил встречу на 45-м ходу.
В первом матче он разошёлся миром с Ниджатом Абасовым.
Ранее Горячкина победила украинку Музычук во втором туре турнира претенденток ФИДЕ.