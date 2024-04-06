RT в Telegram
Подпишись

Непомнящий — о победе на турнире претендентов: эмоций не так много

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился эмоциями от победы на турнире претендентов 2024 года в Торонто (Канада).
Непомнящий — о победе на турнире претендентов: эмоций не так много
  • Gettyimages.ru

«Эмоций не так много. Было приятно выиграть такую неясную и сложную партию, но это всего лишь второй тур. Хотя выиграть, конечно, лучше, чем сыграть вничью», — сказал он на пресс-конференции.

Россиянин оказался сильнее француза Алирезы Фируджи. Действовавший белыми фигурами Непомнящий завершил встречу на 45-м ходу.

В первом матче он разошёлся миром с Ниджатом Абасовым.

Ранее Горячкина победила украинку Музычук во втором туре турнира претенденток ФИДЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить