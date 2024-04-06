Непомнящий — о победе на турнире претендентов: эмоций не так много

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился эмоциями от победы на турнире претендентов 2024 года в Торонто (Канада).

«Эмоций не так много. Было приятно выиграть такую неясную и сложную партию, но это всего лишь второй тур. Хотя выиграть, конечно, лучше, чем сыграть вничью», — сказал он на пресс-конференции.

Россиянин оказался сильнее француза Алирезы Фируджи. Действовавший белыми фигурами Непомнящий завершил встречу на 45-м ходу.

В первом матче он разошёлся миром с Ниджатом Абасовым.

Ранее Горячкина победила украинку Музычук во втором туре турнира претенденток ФИДЕ.