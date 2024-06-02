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Tasnim: Иран выразил протест вызванному в МИД послу КНР в Тегеране

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МИД Ирана вызвал посла КНР в Тегеране.
Tasnim: Иран выразил протест вызванному в МИД послу КНР в Тегеране
  • AP

Об этом пишет Tasnim.

По информации агентства, китайскому дипломату был выражен протест в связи с позицией Пекина о принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в Персидском заливе. Указанные территории являются объектом спора между Ираном и ОАЭ.

Из совместного эмиратско-китайского заявления, представленного после визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Пекин, следует, что КНР поддерживает усилия Объединённых Арабских Эмиратов «по достижению мирного решения проблемы посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом».

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил вызвать заместителя посла Турции для выражения ему протеста.

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