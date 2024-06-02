Актриса Инна Алабина скончалась на 85-м году жизни
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В сообщении, опубликованном в Telegram-канале культурного учреждения, отмечается, что Алабина посвятила всю свою жизнь вахтанговской сцене.
«Её неповторимая индивидуальность — сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора — стали определяющими для многих образов, созданных актрисой», — отметили в театре.
Ранее сообщалось, что заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.