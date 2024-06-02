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Актриса Инна Алабина скончалась на 85-м году жизни

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Советская и российская актриса театра и кино Инна Алабина скончалась в возрасте 84 лет. Траурную новость об уходе заслуженной артистки России из жизни сообщил Театр имени Евгения Вахтангова.
Актриса Инна Алабина скончалась на 85-м году жизни
  • Gettyimages.ru

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале культурного учреждения, отмечается, что Алабина посвятила всю свою жизнь вахтанговской сцене.

«Её неповторимая индивидуальность — сочетание хрупкой женственности и озорного мальчишеского задора — стали определяющими для многих образов, созданных актрисой», — отметили в театре.

Ранее сообщалось, что заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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