RT в Telegram
Подпишись

Горячкина победила украинку Музычук во втором туре турнира претенденток ФИДЕ

Короткая ссылка
Россиянка Александра Горячкина одержала победу над украинкой Анной Музычук во втором туре турнира претендентов ФИДЕ в Торонто.
Горячкина победила украинку Музычук во втором туре турнира претенденток ФИДЕ
  • РИА Новости

Отечественная шахматистка, действовавшая белыми фигурами, завершила партию на 32-м ходу.

Она с самого начала обеспечила себе небольшой перевес, тогда как соперница явно нервничала и совершала помарки.

Ключевую ошибку Музычук допустила на 25-м ходу, подвинув одну из ладей на поле b7 вместо хода другой на d8. После этого украинка потеряла контроль над ситуацией и позволила Горячкиной планомерно дожать себя.

Другая россиянка Екатерина Лагно разошлась миром с представительницей Индии Конеру Хампи.

Она играла белыми, но растеряла преимущество и позволила оппонентке добиться ничьей.

После двух туров Горячкина располагается на втором месте, уступая только китаянке Тань Чжунъи, в активе которой две победы.

Лагно делит третью-пятую позиции с Хампи и Нургюл Салимовой.

Ранее Горячкина и Лагно сыграли вничью в первой партии на турнире претенденток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить