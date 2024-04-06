Горячкина победила украинку Музычук во втором туре турнира претенденток ФИДЕ

Россиянка Александра Горячкина одержала победу над украинкой Анной Музычук во втором туре турнира претендентов ФИДЕ в Торонто.

Отечественная шахматистка, действовавшая белыми фигурами, завершила партию на 32-м ходу.

Она с самого начала обеспечила себе небольшой перевес, тогда как соперница явно нервничала и совершала помарки.

Ключевую ошибку Музычук допустила на 25-м ходу, подвинув одну из ладей на поле b7 вместо хода другой на d8. После этого украинка потеряла контроль над ситуацией и позволила Горячкиной планомерно дожать себя.

Другая россиянка Екатерина Лагно разошлась миром с представительницей Индии Конеру Хампи.

Она играла белыми, но растеряла преимущество и позволила оппонентке добиться ничьей.

После двух туров Горячкина располагается на втором месте, уступая только китаянке Тань Чжунъи, в активе которой две победы.

Лагно делит третью-пятую позиции с Хампи и Нургюл Салимовой.

Ранее Горячкина и Лагно сыграли вничью в первой партии на турнире претенденток.