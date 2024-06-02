Стартовал первый этап продажи билетов на фестиваль «Спасская башня — 2024»

Первый этап продажи билетов на XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» стартовал 1 июня.

Как сообщили организаторы фестиваля, с 21 августа по 1 сентября зрителей ждут десять вечеров незабываемого шоу с участием лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, а также подразделений почётной охраны глав государств.

«Участниками фестиваля станут иностранные коллективы из разных уголков мира. Российская Федерация будет представлена лучшими оркестрами Минобороны России, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО и МВД России», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя», посетителями которого стали более 3 млн человек.