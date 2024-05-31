Фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» посетили более 3 млн человек

На фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя» побывали более 3 млн человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«К «Рыбной неделе» в этом году присоединились свыше 3 тыс. магазинов и больше 140 рынков и ярмарок. Особое меню предлагают свыше 300 столичных ресторанов, где можно попробовать мурманских гребешков со шпинатом, винегрет с сельдью из Охотского моря и другие угощения», — заявил Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, фестиваль пользуется большим успехом, продано более 55 т рыбной продукции.

Фестиваль проходит на 31 площадке в центре и других районах города.

«Ближайшие выходные — хорошая возможность посетить одну из площадок», — добавил мэр.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что команда поваров сварит 150 л ухи на фестивале «Москва — на волне. Рыбная неделя».