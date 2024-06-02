ВС Турции нейтрализовали 16 членов Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии

Турецкая армия нейтрализовала 16 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии.

Об этом сообщили в Минобороны Турции, пишет ТАСС.

Отмечается, что 14 представителей РПК были ликвидированы в районах Хакурк и Метина на севере Ирака. Ещё двух бойцов РПК и «Сил народной самообороны» обнаружили и нейтрализовали на севере Сирии, где проводится операция «Щит Евфрата».

«Операции будут решительно продолжаться до искоренения терроризма», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии.