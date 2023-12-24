Anadolu: разведка Турции нейтрализовала одного из главарей РПК на севере Сирии
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В материале уточняется, что речь идёт об одном из главарей запрещённой в Турции РПК с позывным Бахоз Африн. Он отвечал за сирийский район Айн-аль-Араб (Кобани).
«По данным источников в турецких силах безопасности, в MIT поступила информация о том, что Бахоз Африн готовит новую акцию против силовиков на сирийско-турецкой границе. После этого была проведена операция по его нейтрализации», — сообщило агентство.
Ранее в Министерстве обороны Турции сообщили о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака.