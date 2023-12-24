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Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака

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Армия Турции продолжает начавшуюся 23 декабря спецоперацию на севере Ирака. Как сообщил глава турецкого Министерства национальной обороны Яшар Гюлер, в ходе её проведения были нейтрализованы 30 боевиков запрещённой в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака
  • AP

О спецоперации Турции на севере Ирака стало известно в субботу, 23 декабря. Сообщалось, что решение о её проведении было принято после гибели 12 турецких военнослужащих в результате атаки со стороны боевиков РПК.

«Министр Яшар Гюлер объявил, что число террористов, нейтрализованных после нападений в районе операции «Коготь-замок», возросло до 30», — приводит РИА Новости заявление военного ведомства.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Яшар Гюлер прибыл в расположение армейской группировки на границе с Ираком.

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