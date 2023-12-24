Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака
- AP
О спецоперации Турции на севере Ирака стало известно в субботу, 23 декабря. Сообщалось, что решение о её проведении было принято после гибели 12 турецких военнослужащих в результате атаки со стороны боевиков РПК.
«Министр Яшар Гюлер объявил, что число террористов, нейтрализованных после нападений в районе операции «Коготь-замок», возросло до 30», — приводит РИА Новости заявление военного ведомства.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Яшар Гюлер прибыл в расположение армейской группировки на границе с Ираком.