Минобороны Турции заявило о нейтрализации 30 боевиков РПК на севере Ирака

Армия Турции продолжает начавшуюся 23 декабря спецоперацию на севере Ирака. Как сообщил глава турецкого Министерства национальной обороны Яшар Гюлер, в ходе её проведения были нейтрализованы 30 боевиков запрещённой в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

О спецоперации Турции на севере Ирака стало известно в субботу, 23 декабря. Сообщалось, что решение о её проведении было принято после гибели 12 турецких военнослужащих в результате атаки со стороны боевиков РПК.

«Министр Яшар Гюлер объявил, что число террористов, нейтрализованных после нападений в районе операции «Коготь-замок», возросло до 30», — приводит РИА Новости заявление военного ведомства.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Турции Яшар Гюлер прибыл в расположение армейской группировки на границе с Ираком.