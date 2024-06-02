День защиты детей масштабно отметили на выставке «Россия» в Москве

Шествие мечтателей состоялось на проходящей в Москве выставке «Россия» в рамках празднования Международного дня защиты детей.

Как сообщается в Telegram-канале выставки, участниками шествия стали более 3 тыс. человек. Компанию им составили артисты, музыканты-ходулисты и ростовые куклы в виде известных героев мультфильмов.

В завершение шествия на главной уличной сцене выставки был дан старт проекту «Капсула мечт», участники которого получат возможность отправить свои желания на МКС.

«Мы будем собирать ваши желания до 8 июля, и потом они отправятся в космос, чтобы быть ближе к звёздам и свету. Они обязательно сбудутся, но для этого нужно немного потрудиться», — рассказала заместитель гендиректора выставки Анастасия Звягина.

Ранее с Международным днём защиты детей граждан России поздравил глава государства Владимир Путин.