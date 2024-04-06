Владелец «Интер Майами»: Месси важен, но мы должны сохранить фанатов и без его присутствия

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о важности форварда Лионеля Месси.

«Мы понимаем, какие возможности открываются перед нами из-за наличия Месси в клубе. Но нужно убедиться, что мы сохраним болельщиков независимо от того, есть Месси в клубе или нет», — приводит слова Маса Forbes.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец победил на первенстве планеты в Катаре в 2022 году. Форвард также выиграл с «Барселоной» десять титулов чемпиона Испании и четыре — Лиги чемпионов УЕФА.

Нападающий подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. За клуб в сезоне-2023/24 он провёл пять матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм признался, что заплакал после решения Месси перейти в «Интер Майами».