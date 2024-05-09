Сотрудники МЧС Киргизии нашли потерявшихся в горах российских туристов

Сотрудники МЧС Киргизии нашли живыми потерявшихся в горах российских туристов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сегодня разыскиваемых туристов благополучно нашли. Они связались со своими знакомыми в Новосибирске», — указали в МЧС.

Уточняется, что в процессе поисковых работ МЧС задействовало 18 спасателей, а также два беспилотника. Туристы уже начали спуск и заявили сотрудникам ведомства, что могут справиться самостоятельно.

Вечером 8 мая сообщалось, что сотрудники МЧС Киргизии начали поиски трёх пропавших в горах россиян.