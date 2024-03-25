Бекхэм признался, что заплакал после решения Месси перейти в «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал об эмоциях от перехода нападающего Лионеля Месси в клуб МЛС.

«У меня до сих пор мурашки по коже. Я заплакал, и Виктория спросила: «Что случилось? Кто-то умер?» И я ответил: «Лео приезжает, он перейдёт в «Майами», — цитирует Бекхэма RMC Sport.

Он добавил, что за пять лет до перехода Месси в клуб он уже вёл переговоры с отцом аргентинца.

Напомним, что форвард подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Ранее сборная Аргентины без Месси обыграла Сальвадор в товарищеском матче.