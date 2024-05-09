На рэпера-иноагента Oxxxymiron завели уголовное дело

В отношении рэпера-иноагента Oxxxymiron* завели уголовное дело, заявили в правоохранительных органах ТАСС.

«В отношении Oxxxymiron, настоящее имя которого Мирон Фёдоров, возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК России, он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Ранее МВД России объявило в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron.

В декабре 2022 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Фёдорова на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.