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На рэпера-иноагента Oxxxymiron завели уголовное дело

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В отношении рэпера-иноагента Oxxxymiron* завели уголовное дело, заявили в правоохранительных органах ТАСС.
На рэпера-иноагента Oxxxymiron завели уголовное дело
  • АГН «Москва»

«В отношении Oxxxymiron, настоящее имя которого Мирон Фёдоров, возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК России, он объявлен в розыск», — говорится в сообщении.

Ранее МВД России объявило в розыск рэпера-иноагента Oxxxymiron.

В декабре 2022 года суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Фёдорова на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.

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