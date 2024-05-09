Зеленский уволил Залужного с военной службы

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы.

«Уволить генерала Залужного Валерия Фёдоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды», — говорится в тексте документа.

Ранее депутаты фракции «Слуга народа» в Киевском горсовете покинули сессионный зал в полном составе во время голосования за присвоение звания «Почётный гражданин Киева» экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Также до этого в офисе Владимира Зеленского подтвердили, что Лондон выдал агреман Залужному.