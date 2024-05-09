RT в Telegram
Подпишись

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Короткая ссылка
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы.
Зеленский уволил Залужного с военной службы
  • Gettyimages.ru

«Уволить генерала Залужного Валерия Фёдоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды», — говорится в тексте документа.

Ранее депутаты фракции «Слуга народа» в Киевском горсовете покинули сессионный зал в полном составе во время голосования за присвоение звания «Почётный гражданин Киева» экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

Также до этого в офисе Владимира Зеленского подтвердили, что Лондон выдал агреман Залужному.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить