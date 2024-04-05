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Российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за избиение лошади

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Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий сообщил, что Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью.
Российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за избиение лошади
  • Gettyimages.ru

«Костыгова дисквалифицирована на два года за жестокое обращение с животным. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо», — приводит слова Белецкого ТАСС.

Он отметил, что то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове и шее.

«Такое отношение к животному нельзя оправдать».

Также сообщается, что до этого Костыгова уже получала взыскание за грубое отношение к животному.

Ранее в ФКСР выразили озабоченность из-за заявления МОК об Играх дружбы.

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