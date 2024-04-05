Российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за избиение лошади
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«Костыгова дисквалифицирована на два года за жестокое обращение с животным. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо», — приводит слова Белецкого ТАСС.
Он отметил, что то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове и шее.
«Такое отношение к животному нельзя оправдать».
Также сообщается, что до этого Костыгова уже получала взыскание за грубое отношение к животному.
Ранее в ФКСР выразили озабоченность из-за заявления МОК об Играх дружбы.