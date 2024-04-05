Российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за избиение лошади

Главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий сообщил, что Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью.

«Костыгова дисквалифицирована на два года за жестокое обращение с животным. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо», — приводит слова Белецкого ТАСС.

Он отметил, что то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове и шее.

«Такое отношение к животному нельзя оправдать».

Также сообщается, что до этого Костыгова уже получала взыскание за грубое отношение к животному.

Ранее в ФКСР выразили озабоченность из-за заявления МОК об Играх дружбы.