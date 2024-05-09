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Си Цзиньпин: КНР продолжит содействовать скорейшему достижению мира на Украине

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Правительство Китая продолжит предпринимать усилия, направленные на скорейшее достижение мира на Украине.
Си Цзиньпин: КНР продолжит содействовать скорейшему достижению мира на Украине
  • AP

С таким заявлением в ходе состоявшихся 9 мая переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай от начала и до конца содействовал проведению переговоров, а также намерен продолжить следовать одним путём с соответствующими сторонами и приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира», — цитирует председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия поддерживает мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине.

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