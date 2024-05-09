Журналист Bild назвал «инструментом пропаганды» шпица Умку на Параде Победы

Немецкий таблоид Bild утверждает, что шпиц белорусского президента Александра Лукашенко на Параде Победы в Москве стал «инструментом пропаганды России». К такому выводу пришёл сотрудник газеты Юлиан Рёпке, которого издание называет «экспертом по анализу данных».

«Из-за ледяной погоды не хватало высокопоставленных иностранных гостей. Именно поэтому российская государственная пропаганда быстро сделала главным гостем мероприятия животное», — пишет Рёпке, добавляя, что это — «яркий пропагандистский инцидент».

Кремлёвский пул РИА Новости ранее опубликовал фотографию с Парада Победы, на которой у ног зрителей сидит собака Александра Лукашенко.

Сам Лукашенко заявил, что парад был организован «умно, тонко и в точку».

Вместе с президентом Владимиром Путиным на трибуне находились Александр Лукашенко, президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Республики Гвинея-Бисау и Лаоса.