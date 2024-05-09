Журналист Bild назвал «инструментом пропаганды» шпица Умку на Параде Победы
- РИА Новости
«Из-за ледяной погоды не хватало высокопоставленных иностранных гостей. Именно поэтому российская государственная пропаганда быстро сделала главным гостем мероприятия животное», — пишет Рёпке, добавляя, что это — «яркий пропагандистский инцидент».
Кремлёвский пул РИА Новости ранее опубликовал фотографию с Парада Победы, на которой у ног зрителей сидит собака Александра Лукашенко.
Сам Лукашенко заявил, что парад был организован «умно, тонко и в точку».
Вместе с президентом Владимиром Путиным на трибуне находились Александр Лукашенко, президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Республики Гвинея-Бисау и Лаоса.