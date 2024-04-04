Макрон: Россия подпитывает тезисы о том, что Франция не в состоянии провести ОИ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия оказывает информационное давление на его страну в преддверии старта Олимпийских игр в Париже летом 2024 года.

«Россия постоянно подпитывает утверждения о том, что мы не в состоянии что-либо провести», — заявил он журналистам после церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта.

Также лидер Франции утвердительно ответил на вопрос о потенциальных информационных атаках со стороны Российской Федерации.

«У меня нет никаких сомнений. В частности, в информационном плане», — резюмировал он.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Макрон подтвердил, что готов искупаться в Сене во время Олимпиады.