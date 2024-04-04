Макрон: Россия подпитывает тезисы о том, что Франция не в состоянии провести ОИ
- РИА Новости
«Россия постоянно подпитывает утверждения о том, что мы не в состоянии что-либо провести», — заявил он журналистам после церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта.
Также лидер Франции утвердительно ответил на вопрос о потенциальных информационных атаках со стороны Российской Федерации.
«У меня нет никаких сомнений. В частности, в информационном плане», — резюмировал он.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Макрон подтвердил, что готов искупаться в Сене во время Олимпиады.