Фундора: наш поединок с Тимом Цзю может получить звание «Бой года»

Американский боец Себастьян Фундора высказался по поводу поединка с австралийцем Тимофеем Цзю.

«Мы ссоримся на сцене. Мы гладиаторы. Вы видели мои бои раньше? Мои бои всегда кровавые. Возможно, этот поединок получит звание «Бой года», — цитирует Фундору BoxingScene.

Поединок на «Ти-Мобайл Арене» продлился все 12 раундов и завершился поражением Цзю раздельным решением судей. Таким образом, он не смог защитить свой чемпионский пояс по версии WBO в первом среднем весе.

Ранее Владимир Хрюнов высказал мнение о боксёре Тимофее Цзю.