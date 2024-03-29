Генменеджер «Филадельфии»: тренерский штаб решит, играть Федотову или нет

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер ответил на вопрос, какие планы у тренерского штаба команды на российского голкипера Ивана Федотова.

«Он будет доступен. Он выйдет на лёд, будет тренироваться с командой. А затем тренерский штаб решит, играть ему или нет. Так что мы рады видеть его здесь. Что касается продления контракта, то это то, над чем мы работаем», — заявил Бриер в ходе пресс-конференции.

При этом Бриер отметил, что в заявке «Филадельфии» Федотов занял место Феликса Сандстрёма, который был отправлен в коллектив Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Лихай-Вэлли».

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее сообщалось, под каким номером Федотов будет выступать за «Филадельфию».