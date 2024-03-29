RT в Telegram
Подпишись

Генменеджер «Филадельфии»: тренерский штаб решит, играть Федотову или нет

Короткая ссылка
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Даниэль Бриер ответил на вопрос, какие планы у тренерского штаба команды на российского голкипера Ивана Федотова.

«Он будет доступен. Он выйдет на лёд, будет тренироваться с командой. А затем тренерский штаб решит, играть ему или нет. Так что мы рады видеть его здесь. Что касается продления контракта, то это то, над чем мы работаем», — заявил Бриер в ходе пресс-конференции.

При этом Бриер отметил, что в заявке «Филадельфии» Федотов занял место Феликса Сандстрёма, который был отправлен в коллектив Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Лихай-Вэлли».

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее сообщалось, под каким номером Федотов будет выступать за «Филадельфию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить