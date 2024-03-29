Стало известно, под каким номером Федотов будет выступать за «Филадельфию»
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе американской команды, Федотов будет выступать под 82-м номером. Свитер с ним российский вратарь примерил в ходе пресс-конференции, организованной по случаю его перехода.
Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников пожелал Федотову удачи в «Филадельфии».