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Стало известно, под каким номером Федотов будет выступать за «Филадельфию»

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Российский голкипер Иван Федотов определился со своим игровым номером, под которым он будет играть за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».
Стало известно, под каким номером Федотов будет выступать за «Филадельфию»
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе американской команды, Федотов будет выступать под 82-м номером. Свитер с ним российский вратарь примерил в ходе пресс-конференции, организованной по случаю его перехода.

Федотов известен по выступлениям за нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор». Состав ЦСКА он пополнил в 2021 году и в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина. При этом в 2022-м он завоевал серебро Олимпийских игр в составе сборной.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников пожелал Федотову удачи в «Филадельфии».

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