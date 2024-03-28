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Ягудин признался, что мог поучаствовать в чемпионате России по прыжкам

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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что мог поучаствовать в чемпионате России по прыжкам, который проходил в январе 2024-го.
Ягудин признался, что мог поучаствовать в чемпионате России по прыжкам
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«А мы думали сделать так, чтобы я поучаствовал в Кубке Первого канала как приглашённый спортсмен. Лиза Туктамышева там прыгала, я тоже мог сделать тройной тулуп. Были по этому поводу мысли, но там бы так страшно было, что я сказал: «Ребята, давайте пока пропущу». Мне в 44 годика и этого хватает», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Как признался Ягудин, для него цена ошибки была слишком высока, ведь в нынешнем сезоне он выступал лишь на одном турнире — «Русском вызове».

Ягудин — один из самых титулованных российских фигуристов-одиночников. За свою карьеру он завоевал шесть медалей чемпионатов мира (четыре из них — золотые), трижды занимал первое место на первенствах континента, дважды — второе.

В 2002 году Ягудин выиграл золото на зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, где опередил своего соотечественника Евгения Плющенко и американца Тимоти Гейбла.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможное возобновление карьеры Елизаветы Туктамышевой.

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