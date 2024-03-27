Мамиашвили: если борцы не завоюют олимпийские лицензии, пойдут из Баку назад пешком

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили озвучил наказание для борцов, которые не смогут завоевать олимпийские лицензии на турнире в Баку.

«Перед сборной России по греко-римской борьбе на соревновании стоит только одна задача — завоевать все шесть олимпийских лицензий. Кто не завоюет, тот из Баку назад пойдёт пешком», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Турнир пройдёт с 5 по 7 апреля.

Для завоевания лицензии спортсмену нужно выйти в финал соревнований.

Ранее Мамиашвили заявил, что об участии российских борцов в Олимпиаде в Париже говорить рано.