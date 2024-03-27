Мамиашвили: если борцы не завоюют олимпийские лицензии, пойдут из Баку назад пешком
- РИА Новости
«Перед сборной России по греко-римской борьбе на соревновании стоит только одна задача — завоевать все шесть олимпийских лицензий. Кто не завоюет, тот из Баку назад пойдёт пешком», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.
Турнир пройдёт с 5 по 7 апреля.
Для завоевания лицензии спортсмену нужно выйти в финал соревнований.
Ранее Мамиашвили заявил, что об участии российских борцов в Олимпиаде в Париже говорить рано.