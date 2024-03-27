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Мамиашвили: если борцы не завоюют олимпийские лицензии, пойдут из Баку назад пешком

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили озвучил наказание для борцов, которые не смогут завоевать олимпийские лицензии на турнире в Баку.
Мамиашвили: если борцы не завоюют олимпийские лицензии, пойдут из Баку назад пешком
  • РИА Новости

«Перед сборной России по греко-римской борьбе на соревновании стоит только одна задача — завоевать все шесть олимпийских лицензий. Кто не завоюет, тот из Баку назад пойдёт пешком», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

Турнир пройдёт с 5 по 7 апреля.

Для завоевания лицензии спортсмену нужно выйти в финал соревнований.

Ранее Мамиашвили заявил, что об участии российских борцов в Олимпиаде в Париже говорить рано.

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