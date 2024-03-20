Мамиашвили: об участии наших борцов в Олимпиаде в Париже говорить рано

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что пока рано говорить о выступлении российских борцов на Играх в Париже.

«Пока мы готовимся к отборочным соревнованиям к Олимпийским играм в Париже по женской и мужской вольной и греко‑римской классической борьбе. Давайте сперва пройдём этот отбор, а потом уже будем говорить.

Пока об участии наших борцов в этой Олимпиаде говорить рано. МОК снова изгаляется, то требует осудить историю нашей страны, устроить демарш и взять оружие в руки, а сегодня никаких осуждений нет», — приводит слова Мамиашвили Sport24.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Бах заявил, что многие спортсмены из РФ хотят выступить на ОИ-2024.