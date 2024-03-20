Бах: большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что многие спортсмены из РФ хотят выступить на ОИ-2024.

«Мы знаем, что большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде, они участвуют в квалификационных соревнованиях на тех же условиях, что будут применяться на Играх в Париже», — приводит слова Баха РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Алла Шишкина считает, что МОК ведёт себя очень недружественно по отношению к России.