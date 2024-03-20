RT в Telegram
Подпишись

Бах: большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что многие спортсмены из РФ хотят выступить на ОИ-2024.
Бах: большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Мы знаем, что большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде, они участвуют в квалификационных соревнованиях на тех же условиях, что будут применяться на Играх в Париже», — приводит слова Баха РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Алла Шишкина считает, что МОК ведёт себя очень недружественно по отношению к России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить