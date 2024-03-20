Бах: большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде
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«Мы знаем, что большое количество российских спортсменов хотят принять участие в Олимпиаде, они участвуют в квалификационных соревнованиях на тех же условиях, что будут применяться на Играх в Париже», — приводит слова Баха РИА Новости.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Алла Шишкина считает, что МОК ведёт себя очень недружественно по отношению к России.