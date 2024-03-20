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Шишкина: думаю, что МОК ведёт себя очень недружественно по отношению к России

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Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина считает, что МОК ведёт себя очень недружественно по отношению к России.

«Я думаю, что МОК ведет себя очень недружественно по отношению к нашей стране, нашим спортсменам. Спорт должен объединять, прививать дружбу, единение. А в итоге — призыв бойкотировать «Игры дружбы», — приводит слова Шишкиной «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Бах заявил, что не контактировал с Матыциным и ОКР по вопросу участия россиян в Олимпиаде.

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