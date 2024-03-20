Бах заявил, что не контактировал с Матыциным и ОКР по вопросу участия россиян в Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не общался с министром спорта РФ Олегом Матыциным и Олимпийским комитетом России (ОКР) по поводу участия россиян в Играх в Париже.

«Нет, я не общался ни с министром спорта, ни с национальным олимпийским комитетом», — приводит слова Баха ТАСС.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Владимир Сальников заявил, что условия участия в Олимпиаде остаются неприемлемыми для россиян.