Сальников: условия участия в Олимпиаде остаются неприемлемыми для россиян

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что условия участия в Олимпиаде остаются неприемлемыми для россиян.

«Условия участия в Олимпийских играх всё равно остаются неприемлемыми для нас», — приводит слова Сальникова РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Павел Колобков высказался о критериях допуска россиян на Игры в Париже.