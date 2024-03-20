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Колобков — о критериях МОК: всё это полная дискриминация российских спортсменов

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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высказался о критериях допуска россиян на Игры в Париже от Международного олимпийского комитета (МОК).
Колобков — о критериях МОК: всё это полная дискриминация российских спортсменов
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Всё это полная дискриминация наших спортсменов, такие ситуации также могут вызвать раскол внутри команд и федераций. Дело даже не в том, что нужно что-то осуждать или не осуждать. Тут вопрос в том, почему мы должны быть участниками этого унизительного процесса? Что за принцип такой — разделить спортсменов на правильных и неправильных?» — приводит слова Колобкова «Спорт-Экспресс».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Степанова пообещала подарить свою олимпийскую медаль спортсмену, который покажет флаг России на ОИ в Париже.

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