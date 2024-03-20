Степанова пообещала подарить свою олимпийскую медаль спортсмену, который покажет флаг России на ОИ в Париже
- РИА Новости
«Надеюсь, кто‑то из наших атлетов, кто всё‑таки поедет в Париж и выиграет, достанет перед телекамерами наш российский флаг. А медаль олимпийскую я ей или ему свою подарю», — написала Степанова.
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
Ранее Журова сравнила условия допуска россиян на Олимпиаду с «мёртвыми душами».