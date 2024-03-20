Журова сравнила условия допуска россиян на Олимпиаду с «мёртвыми душами»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала критерии допуска россиян от Международного олимпийского комитета (МОК).

«Условия, как какие-то «мёртвые души». Спортсмен едет за победой, а его собираются прибить к столбу позора. Предлагаю спокойно наблюдать за ситуацией и максимально долго, до последнего дня, не отвечать, поедем ли мы на Олимпиаду. Такая будет наша стратегия. Пусть они сами бойкотируют», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Евгений Плющенко выразил мнение, что российским спортсменам следует ехать на Игры в Париже даже в нейтральном статусе.