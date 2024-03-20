Плющенко считает, что не стоит бойкотировать Олимпийские игры в Париже

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил мнение, что российским спортсменам следует ехать на Игры в Париже даже в нейтральном статусе и с рядом ограничений.

«Я считаю, что не надо бойкотировать, надо ехать в нейтральном статусе. Настолько нужно подготовиться и «вынести» всех, чтобы все сразу поняли, из какой страны приехали. Наш гимн будет в сердце у наших спортсменов, наш флаг будет в сердце, наша страна», — цитируют Плющенко «Аргументы и Факты».

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов заявил, что российские спортсмены должны поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже и добиться там высоких результатов.