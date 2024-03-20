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Глава Федерации велоспорта России: нужно ехать на Игры в Париже и побеждать

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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов считает, что российские спортсмены должны поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже и добиться там высоких результатов.
Глава Федерации велоспорта России: нужно ехать на Игры в Париже и побеждать
  • РИА Новости

«Я лишь хочу высказать своё субъективное мнение, что на Олимпиаду-2024 надо ехать и участвовать! Все наши спортсмены, которые будут квалифицированы и отобраны для участия, — это профессионалы. Они заслужили уважение к своему труду», — цитирует Екимова Telegram-канал ФВСР.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Олимпиада-2024 пройдёт в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что идея введения санкций против спортсменов за участие в Играх Будущего подрывает авторитет МОК. 

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