Marca: Алвеса освободили под залог до решения по апелляции

Адвокаты экс-защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса внесли залог в размере €1 млн.

По информации Marca, игрок освобождён под залог на время рассмотрения его апелляции после года и двух месяцев пребывания под стражей.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что семья Алвеса хочет взять в кредит €1 млн, чтобы освободить его из тюрьмы.