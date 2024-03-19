Российского борца Евлоева не пускают на ОИ из-за плаката «Zа мир без нацизма»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что борца Мусу Евлоева не допускают до отборочного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Евлоеву пока не разрешили участвовать в отборе к Играм, но мы продолжаем вести работу в этом направлении. Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму!» — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

Отборочный турнир к Олимпийским играм пройдёт в Баку с 4 по 7 апреля.

Напомним, что Евлоев является олимпийским чемпионом — 2020 в категории до 97 кг.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Томас Бах заявил, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства.