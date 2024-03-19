Бах: спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о возможном бойкоте со стороны россиян Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«Считаю ли я, что бойкот россиян был бы хорошей новостью? Бойкот никогда не бывает хорошим. Мы непримиримы, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию», — цитирует Баха Le Monde.

Он добавил, что защищает тех, кто не нарушил устав.

«Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. Если нет — они должны иметь те же права, что и другие», — отметил он.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее в МОК заявили, что новых рекомендаций по допуску России к ОИ-2024 не будет.