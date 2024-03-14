Руководитель команды «Формулы-1» Mercedes попал в аварию на съёмках сериала Netflix

Глава команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольф попал в аварию в ходе съёмок сериала Netflix Drive to Survive.

По данным издания OE24.at, по окончании Гран-при Саудовской Аравии команда Mercedes отправилась на трассу в Имоле, где проходили съёмки сериала. Вольф лично проехал несколько кругов на автомобиле AMG GT3, но в ходе одного из них врезался в отбойник.

«Мои пилотажные навыки на данный момент не очень хороши. Во время тестов в Имоле у меня возникла проблема с антипробуксовочной системой, и после двух кругов я зацепил стену», — признался Вольф.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе Mercedes. В результате столкновения с отбойником Вольф не пострадал и проехал ещё несколько кругов после того, как машина была отремонтирована.

После двух этапов чемпионата «Формулы-1» команда Mercedes занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, уступая Red Bull, Ferrari и McLaren.

Ранее сообщалось, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии.