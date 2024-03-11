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Личка: в «Динамо» Смолов может помочь молодым развиваться

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ситуацию с соглашением форварда Фёдора Смолова.

«Переподписал бы я трудовое соглашение со Смоловым? Да! Федя может помочь молодым развиваться. И когда Фёдор выходит на поле, всегда помогает, принимает элегантные решения. Так что мой ответ — да», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Смолов признался, что запивал депрессию алкоголем после чемпионата мира в России.

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