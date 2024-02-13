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Немков — о победе Махачева над Волкановски: было видно, что это был подготовленный удар

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Экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал победу чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски.
Немков — о победе Махачева над Волкановски: было видно, что это был подготовленный удар
  • Gettyimages.ru

«Ислам доминирующе выиграл, нокаутировал. Было видно, что это был подготовленный удар, потому что он чуть раньше начал кидать, ему с угла начали кричать, слышно было: «Ислам, рано». И потом он кинул по паре лоукиков, кинул в голову и попал как раз», — приводит слова Немкова «Спорт-Экспресс».

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

На счету 32-летнего бойца 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Волкановски заявил, что рассчитывает на реванш с Махачевым в будущем.

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