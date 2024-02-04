В «Маккаби» сообщили, что Лесовой получит израильский паспорт в ближайшие полгода
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Это может занять пять-шесть месяцев», — цитирует Овадия «СЭ».
2 февраля «Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» из Хайфы.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.
В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Лесовой отправил все документы для получения израильского паспорта.