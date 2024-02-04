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В «Маккаби» сообщили, что Лесовой получит израильский паспорт в ближайшие полгода

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Исполнительный директор «Маккаби» из Хайфы Ицик Овадия ответил на вопрос, когда полузащитник Даниил Лесовой получит паспорт Израиля.
В «Маккаби» сообщили, что Лесовой получит израильский паспорт в ближайшие полгода
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Это может занять пять-шесть месяцев», — цитирует Овадия «СЭ».

2 февраля «Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» из Хайфы. 

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Лесовой отправил все документы для получения израильского паспорта.

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