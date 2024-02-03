Лесовой отправил все документы для получения израильского паспорта
«Отправил ли Лесовой все документы, чтобы получить израильский паспорт? Да, так как его жена еврейка», — цитирует Гринберга «Спорт-Экспресс».
2 февраля «Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» из Хайфы.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.
В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев может продолжить карьеру в «Зените».