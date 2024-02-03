Лесовой отправил все документы для получения израильского паспорта

Шахар Гринберг, агент полузащитника «Динамо» Даниила Лесового, сообщил, что его клиент отправил все документы для получения израильского гражданства.

«Отправил ли Лесовой все документы, чтобы получить израильский паспорт? Да, так как его жена еврейка», — цитирует Гринберга «Спорт-Экспресс».

2 февраля «Динамо» объявило о переходе Лесового в «Маккаби» из Хайфы.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев может продолжить карьеру в «Зените».