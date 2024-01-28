Карпов: «Зенит» предложил за защитника «Динамо» Скопинцева €6 млн

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев может продолжить карьеру в «Зените».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, личные условия с футболистом уже согласованы. «Зенит» готов обеспечить Скопинцева зарплатой, которая составит €1,4 млн в год.

По информации источника, «Динамо» планирует выручить за футболиста €14 млн.

Напомним, «Зенит» был близок к подписанию Наира Тикнизяна из «Локомотива», но трансфер сорвался из-за финансовых запросов футболиста.

В сезоне-2023/24 защитник провёл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €3 млн.

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