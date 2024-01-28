В «Маккаби» подтвердили, что Лесовой покинул Израиль

Главный скаут «Маккаби» Хайфа Маор Бург прокомментировал ситуацию с полузащитником «Динамо» Даниилом Лесовым.

«Даниил действительно покинул Израиль. Мы продолжаем попытки решить проблему с переводом средств за трансфер игрока», — цитирует Бурга Sport24.

По информации Walla, у израильского клуба возникли проблемы с переводом средств за трансфер игрока банку ВТБ из-за санкций. По этой причине «Маккаби» может отказаться от идеи приобрести футболиста.

В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт 25-летнего Лесового с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства.