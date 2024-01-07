Sport24: Лесовой запустил процесс получения израильского гражданства

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой готовится получить гражданство Израиля.

По информации Sport24, футболист запустил процесс получения израильского гражданства и в скором времени станет игроком «Маккаби» из Хайфы.

В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в 13 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Контракт 25-летнего Лесового с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высказался о возможном уходе Лесового в «Маккаби».