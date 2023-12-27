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Лещенко: «Маккаби» играет в еврокубках, Лесовой там будет расти

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Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко высказался о возможном уходе полузащитника Даниила Лесового в «Маккаби» из Хайфы.
Лещенко: «Маккаби» играет в еврокубках, Лесовой там будет расти
  • РИА Новости

«Я приветствую такие варианты всегда. Он там окрепнет. Наш футбол внутри страны, а «Маккаби» всё-таки играет на международной арене, поэтому Лесовой будет расти. Я считаю, что если есть перспективы роста, то надо их использовать», — цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

Как сообщает sport5, трансфер футболиста может состояться в ближайшие дни.

В сезоне-2023/24 Лесовой провёл за бело-голубых 13 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €1,8 млн.

Ранее в пресс-службе «Реала» прокомментировали информацию об интересе мадридского клуба к защитнику «Зенита» Роберту Ренану.

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