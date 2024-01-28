Ласицкене назвала Медведева невероятным борцом
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«Его семья рядом, а мы, болельщики, отправляем лучики своей поддержки. Даниил — невероятный борец, который убеждает своим примером, что никогда не надо сдаваться», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Она подчеркнула, что Медведев — чудесный и великолепный спортсмен.
«Я думаю, что он и его команда знают, что делать», — добавила Ласицкене.
Встреча на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянца.
Синнер впервые в карьере выиграл Australian Open. В свою очередь, 27-летний россиянин в пятый раз проиграл в финале турнира Большого шлема.
Ранее Борис Собкин назвал Медведева героем за его игру в финале Australian Open 2024.