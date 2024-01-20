DSports: Месси и Ди Мария планируют сыграть за Аргентину на ОИ в Париже
Федерация футбола Аргентины работает над созданием соответствующей логистики, чтобы игроки могли оказаться в Париже в составе национальной команды, сообщает DSports.
Отмечается, что тренерский штаб хочет вызвать игроков в азиатское турне, где сборная Аргентины U23 сможет сыграть товарищеские матчи.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее испанская Примера опубликовала символическую команду мадридского «Реала» XXI века.