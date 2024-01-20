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DSports: Месси и Ди Мария планируют сыграть за Аргентину на ОИ в Париже

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Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси и полузащитник португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария хотят сыграть на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Федерация футбола Аргентины работает над созданием соответствующей логистики, чтобы игроки могли оказаться в Париже в составе национальной команды, сообщает DSports.

Отмечается, что тренерский штаб хочет вызвать игроков в азиатское турне, где сборная Аргентины U23 сможет сыграть товарищеские матчи. 

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее испанская Примера опубликовала символическую команду мадридского «Реала» XXI века.

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