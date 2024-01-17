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Туктамышева хочет восстановить тройной аксель к чемпионату России по прыжкам

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что постарается подготовить сложную программу к чемпионату России по прыжкам.
Туктамышева хочет восстановить тройной аксель к чемпионату России по прыжкам
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Как насчёт четверного тулупа? Я его сейчас не тренирую активно. Слишком много было шоу и других внеспортивных событий. Поэтому главная цель — восстановить тройной аксель и достойно исполнить его на чемпионате по прыжкам», — цитирует Туктамышеву «Матч ТВ».

Вместе с тем 27-летняя фигуристка намекнула, что может преподнести сюрприз.

«Но посмотрим, что мне ещё взбредёт в голову. Авось, попробую четверной. Только не в ближайшее время», — Туктамышева.

22 октября фигуристка объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт с 19 по 22 января в Москве.

Ранее Алёна Косторная заявила, что они с Георгием Куницей не выступят на чемпионате России по прыжкам.

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