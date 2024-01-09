Абдель-Азиз: Махачев — самый дисциплинированный дагестанец

Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз назвал россиянина самым дисциплинированным дагестанцем.

«Ислам постоянно тренируется и постоянно держит себя в форме. Я никогда не видел более дисциплинированного дагестанца, чем Ислам. Он не ест сахар, хлеб. Настоящий профессионал. Он не просто так стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории», — сказал Абдель-Азиз на канале ESPN MMA в YouTube.

7 ноября стало известно, что Ислам возглавил рейтинг UFC P4P.

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.