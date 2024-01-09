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Абдель-Азиз: Махачев — самый дисциплинированный дагестанец

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Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз назвал россиянина самым дисциплинированным дагестанцем.
Абдель-Азиз: Махачев — самый дисциплинированный дагестанец
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Ислам постоянно тренируется и постоянно держит себя в форме. Я никогда не видел более дисциплинированного дагестанца, чем Ислам. Он не ест сахар, хлеб. Настоящий профессионал. Он не просто так стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории», — сказал Абдель-Азиз на канале ESPN MMA в YouTube.

7 ноября стало известно, что Ислам возглавил рейтинг UFC P4P. 

Напомним, что 21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее Махачев заявил, что планирует провести три боя в 2024 году.

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